Москва, 15 октября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Центральный банк России сможет давать разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты на сумму более $10 тыс., соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Здание ЦБ РФ

«В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 … предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающей размер, определенный подпунктом «ж» пункта 1 этого указа», — говорится в документе.

Отмечается, что выдача таких разрешений осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены советом директоров Центробанка.

Напомним, ранее Путин подписал указ о запрете вывозить из РФ со 2 марта иностранную наличную валюту на сумму больше $10 тыс.