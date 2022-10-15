Краснодар, , 16:44 — REGNUM 15 октября футбольный клуб «Краснодар» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 примет грозненский «Ахмат». Встреча пройдет в Краснодаре на стадионе «Краснодар», а стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Сергей Бородин, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов, Ильзат Ахметов, Эдуард Сперцян, Михайло Баньяц, Олкунле Олусегун, Никита Кривцов, Джон Кордоба.

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Владислав Карапузов, Антон Швец, Марат Быстров, Лечи Садулаев, Владислав Камилов, Артем Тимофеев, Бернард Бериша, Иван Олейников, Владимир Ильин.

В текущем сезоне лидер «быков» и полузащитник сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян принял участие в 12-ти турах чемпионата России, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.