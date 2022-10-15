Химки, Московская область, 15 октября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. 15 октября футбольный клуб «Химки» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграл вничью с воронежским «Факелом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

ФК «Химки»

Желтые карточки получили Аяк Гулиев, Игорь Калинин, Захар Волков, Сергей Божин, Ираклий Чежия, Кирилл Суслов, Андрей Мендель и Максим Максимов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Составы команд:

«Химки»: Гудиев, Чежия, Волков, Зуев (Главчич, 82’), Ломовицкий, Руденко, Мирзов, Глушаков (Никитин, 85’), Магомедов, Гулиев (Казанцев, 82’), Садыгов (Долгов, 55’).

«Факел»: Свинов, Калинин, Суслов, Божин, Морозов, Мастерной, Акбашев, Мендель, Квеквескири (Дмитриев, 71’), Гонгадзе (Максимов, 63’), Аппаев (Альшин, 84’).

«Химки», набрав девять очков, остались на предпоследней 15-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» с 11-ю очками располагается строчкой выше.