Москва, , 16:37 — REGNUM 15 октября в Москве на «Стадионе имени Эдуарда Стрельцова» футбольный клуб «Торпедо» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 0:1.

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Единственный мяч в дебюте второй половины забил 20-летний российский полузащитник «железнодорожников» Артем Карпукас после передачи Ивана Игнатьева. Желтые карточки получили Максим Ненахов, Артем Самсонов, Станислав Магкеев, Боян Роганович, Антон Миранчук и Михаил Каймаков.

Составы команд:

«Торпедо»: Бабурин, Шапич, Кожемякин, Смольников, Самсонов, Роганович (Султонов, 76’), Караев (Коста, 59’), Эркинов (Чурич, 59’), Савич (Каймаков, 76’), Енин, Турищев (Лебеденко, 46’).

«Локомотив»: Гильерме, Кузьмичев, Ненахов, Магкеев (Едвай, 90’), Тикнизян, Баринов, Куликов, Карпукас (Педриньо, 71’), Изидор, Камано (Керк, 87’), Игнатьев (Миранчук, 70’).

«Локомотив», одержав третью победу в сезоне и набрав 12 очков, выбрался из зоны вылета и поднялся на 12-ю строчку. «Торпедо» с шестью очками осталось на последнем месте.