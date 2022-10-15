Москва, , 16:35 — REGNUM Москва возмущена отсутствием реакции властей ФРГ на акты вандализма, которые были совершены 10 октября в отношении посольства России в Берлине и генконсульства РФ во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщили в МИД России.

Здание МИД РФ Sergey Korovkin 84

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что полиция ФРГ не препятствовала осуществлению враждебных действий против российских дипмиссий, а совершившие акты вандализма задержаны не были.

«Посольство России нотой заявило МИД ФРГ решительный протест по поводу этих враждебных акций, беспрепятственно осуществлённых при фактическом бездеятельном попустительстве подразделений полиции, ответственных за недопущение подобных инцидентов», — говорится в заявлении.

В МИД РФ призвали власти Германии усилить охрану зданий и территорий вокруг дипредставительств России.