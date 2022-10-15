Москва, 15 октября 2022, 16:35 — REGNUM Москва возмущена отсутствием реакции властей ФРГ на акты вандализма, которые были совершены 10 октября в отношении посольства России в Берлине и генконсульства РФ во Франкфурте-на-Майне. Об этом сообщили в МИД России.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что полиция ФРГ не препятствовала осуществлению враждебных действий против российских дипмиссий, а совершившие акты вандализма задержаны не были.
В МИД РФ призвали власти Германии усилить охрану зданий и территорий вокруг дипредставительств России.