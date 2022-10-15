* УПА — запрещённая в России организация

15 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Владимир Зеленский соответствующим указом присвоил звание героя Мирославу Симчичу, сотнику УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает издание «Страна».

Оксана Переможенко, , 18:12 — REGNUM Владимир Зеленский соответствующим указом присвоил звание героя Мирославу Симчичу, сотнику УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает издание «Страна».

Польша и киевский режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Издание уточняет, что Мирослав Симчич «воевал» в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 1943 по 1948 годы.

Отметим, боевики УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) известны тем, что с особой жестокостью убивали евреев и поляков.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, как на эту новость отреагируют поляки. Другие указали на то, что Киев продолжает героизировать нацистов, таким образом поощряя действия нынешних карателей киевского режима, которые терроризируют и убивают мирных жителей.

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«Какая страна, такие и герои», — отреагировал Memedev.

«Привет [президенту Польши Анджею] Дуде Зеля передал», — с сарказмом добавила Лариса.

«Поляки, ау, вы где?» — отреагировала Татьяна.

«Его дед в гробу переворачивается!» — отметила Марина.

«Теперь Зелетузику нужно снести памятник на могиле своего деда …» — считает Алексей Викторович.

«Гитлер тоже вручал награды, когда Берлин уже горел», — написал Вова.

«Ну и кому ещё непонятно, с кем мы имеем дело?» — задался вопросом Валерий.

Сеятель. Зеленский Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«У них нет нормальных героев, одни каратели, убийцы и предатели», — пишет один из участников обсуждения.

«Там сатана уже в шоке», — отреагировала Елена.

«Поляки, это вам привет от братского народа [проживающего на территории б. УССР]», — с сарказмом написал Stilly.

«Привет и поздравления полякам передайте. СССР был слишком гуманным по отношению к таким выродкам. Урок на будущее…» — добавил Dr.

«Когда сотник УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был молод, он собратьев Зеленского уничтожал, теперь этот кровавый клоун в герои мразь назначил…» — возмутилась Danila.

«Скоро железные кресты раздавать будет. Сначала нагрудные — потом могильные!» — пишет Гарик.

«Ад пуст. Все бесы здесь», — отреагировала Элина А.

«[Поляки] прислали поздравительную открытку? Эти мрази жгли и резали в основном поляков, но помнят и негодуют по этому поводу в основном только русские. Такой вот парадокс», — заметил Sergey.

«А это сигнал своим воякам-живодерам на действия в Купянске, Изюме, Красном Лимане: продолжайте в том же духе, потому что именно такие люди — наши герои…» — добавила Ольга.

«Вылезла крыса из схрона за медалькой», — не выдержала Екатерина.

«Промахнулись по нему наши деды. Крыса недобитая», — подытожил DEN.

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