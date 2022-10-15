Анкара, 15 октября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. ЧП на угольной шахте в районе Амасра северной провинции Бартын в Турции будет всесторонне расследовано. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 15 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Для предотвращения новых трагедий на горно-рудных предприятиях будут применены самые современные технологические решения, — заявил глава государства. — Власти не допустят никаких отклонений от требований эксплуатации и не позволят формирования излишних рисков».

Он добавил, что на предстоящем заседании правительства страны будет определен объем государственной помощи в связи с аварией на шахте в Амасре.

Напомним, в результате взрыва на угольной шахте на севере Турции погибли 41 человек.

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