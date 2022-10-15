Донецк, , 16:07 — REGNUM Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15:25 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 15:30 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Гольмовский и Широкую Балку из артиллерии.