Лондон, , 16:03 — REGNUM Правительство Великобритании на год перенесло крайний срок отказа от телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei в базовых сетях широкополосной интернет-связи. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Huawei VistaCraft

Британские операторы связи должны были отказаться от телекоммуникационного оборудования Huawei в ядре своей инфраструктуры в январе 2023 года. Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Великобритании — BT Group — в июне 2022 года предупредила, что это может привести к перебоям в работе. Оператор запросил дополнительное время для замещения китайского оборудования.

Министерство цифрового развития, культуры, СМИ и спорта Великобритании решило сдвинуть срок отказа от устройств Huawei в ядре сетей с января на декабрь 2023 года. При этом окончательный срок по полному отказу от оборудования Huawei в сетях 5G в Великобритании не изменился. Британские операторы должны будут полностью исключить телекоммуникационное оборудование из КНР из сетей мобильной связи пятого поколения к концу 2027 года.

Правительство Великобритании обязало местных операторов отказаться от оборудования Huawei в 2020 году. Ранее на долю Huawei приходилось около одной трети оборудования в инфраструктуре сетей мобильной связи 4G/LTE в Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: Huawei призвала Великобританию отложить демонтаж оборудования 5G