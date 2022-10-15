Магнитогорск, Челябинская область, , 15:49 — REGNUM Защитник магнитогорского хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Григорий Дронов вернулся в команду из клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз». Об этом 15 октября сообщает пресс-служба команды из Магнитогорска.

Хоккей Rabstol.net

Также уточняется, что подписанное между клубом и 24-летни хоккеистом соглашение рассчитано до конца сезона 2022/23.

Отметим, Григорий Дронов является воспитанником магнитогорского «Металлурга» и в минувшем сезоне сыграл за команду в 30 матчах, набрав в них 15 (5 шайб + 10 голевых передач) очков. Также в межсезонье защитник решил попробовать себя в НХЛ, однако решил вернуться в родной клуб.