Москва, , 15:03 — REGNUM «ЧВК Вагнера» передала технику для нужд 126-й бригады ВС РФ. По данным (https://t.me/grey_zone/15314?single) Telegram-канала GREY ZONE, 126-я гвардейская бригада береговой обороны, ранее запросившая автомобильную технику для выполнения боевых задач, получила четыре внедорожника. Помощь подразделению Минобороны РФ оказала «ЧВК Вагнера».

Ранее бойцы бригады записали видеообращение, в котором, сославшись на недостаток техники (по словам военных, на 80 человек у них остался один БТР), попросили помочь в обеспечении транспортом.

Боевые колеса были поставлены гвардейцам в количестве четырех единиц. В распоряжении 126-й бригады теперь есть три полноприводных пикапа и еще один внедорожник.

Видеообращение военных вызвало массу недовольства у пользователей Telegram. Люди выражают крайнее недовольство сложившейся ситуацией и взывают к военным руководителям, которые допустили такой просчет.