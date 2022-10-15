Денис Абрамов,
15 октября 2022, 18:11 — REGNUM В ставропольском Георгиевске местные казаки организовали «Вечернюю школу начальной военной подготовки». Администрация и депутаты закупили нужные пособия и бинты для медицинской подготовки, а казаки предоставили оружие и снаряжение.
Занятия в школе предназначены в основном для взрослых мужчин, которые подлежат мобилизации
Денис Абрамов © ИА REGNUM
В программу входят основы медицинской подготовки, немного инженерной подготовки. Занятия в школе предназначены в основном для взрослых мужчин, которые подлежат мобилизации, хотят восстановить или приобрести навыки хотя бы первичного обращения с экипировкой и оружием.
Казаки предоставили оружие и снаряжение для обучения
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Военная экипировка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Гранатомёт
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Атаман Андрей Калиткин
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Это нужно всей стране, всем нашим мужчинам, потому что идёт война и надо помогать стране, каждый на своём месте, кто чем может», — заявил атаман Георгиевского казачьего общества Андрей Калиткин.
Знакомство с военной экипировкой
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Знакомство с военной экипировкой
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Знакомство с военной экипировкой
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Все инструкторы — бывшие профессиональные военные
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Патроны автомата
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Патроны для автомата
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Смена магазина автомата
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрелковая подготовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрелковая подготовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрелковая подготовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрелковая подготовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрелковая подготовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрелковая подготовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрелковая подготовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрелковая подготовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Все инструкторы — бывшие профессиональные военные. Возраст у инструкторов не совсем подлежащий призыву, многие из них комиссованы, но навыки остались, поэтому они пытаются хотя бы на этом месте помочь своей Родине. По словам Андрея, инструкторы отдают предпочтение тем, кто уже получил повестку.
Стрелковая подготовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрелковая подготовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Стрелковая подготовка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Знакомство с вооружением
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Изучение минно-подрывного дела
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Изучение минно-подрывного дела
Денис Абрамов © ИА REGNUM
По окончании курса боец должен выйти с навыками уверенного обращения со стрелковым оружием и грамотного оказания первой медицинской помощи себе и товарищу.
Курс первой медицинской помощи
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Тактическая аптечка
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Содержимое военной аптечки
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Андрей Калиткин показывает, как правильно наложить себе жгут
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Первая медицинская помощь в боевых условиях
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Оказание первой медицинской помощи
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Наложение жгута себе и товарищу
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Как правило, люди, понимающие, что они делают, хотя бы несколько раз попробовавшие, более спокойно относятся к таким вещам. Понятно, что ситуация в любом случае будет стрессовой, но, как показывает практика, те, кто это пробовал, хотя бы не теряются, уверенности больше», — говорит Андрей.
Казаки стараются всячески помочь своей Родине
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Даже приезжают по мобилизации на полигоны, в воинские части после нашей подготовки уже более уверенными. Умеют надевать и подгонять снаряжение, более профессионально проверяют и готовят оружие для себя», — добавляет он.
Казачий культурный центр в городе Георгиевске
Денис Абрамов © ИА REGNUM
«Будем говорить откровенно, на сегодняшний день на базах, где готовят наших мобилизованных, основная часть профессиональных инструкторов и офицеров на фронте. Не говорю про все части, про все полигоны, но как показала практика, это бывает. Не потому что так всё плохо, а потому что это есть», — говорит Андрей.
Казачий культурный центр в городе Георгиевске
Денис Абрамов © ИА REGNUM