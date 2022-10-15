15 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Денис Абрамов, , 18:11 — REGNUM В ставропольском Георгиевске местные казаки организовали «Вечернюю школу начальной военной подготовки». Администрация и депутаты закупили нужные пособия и бинты для медицинской подготовки, а казаки предоставили оружие и снаряжение.

Занятия в школе предназначены в основном для взрослых мужчин, которые подлежат мобилизации Денис Абрамов © ИА REGNUM

В программу входят основы медицинской подготовки, немного инженерной подготовки. Занятия в школе предназначены в основном для взрослых мужчин, которые подлежат мобилизации, хотят восстановить или приобрести навыки хотя бы первичного обращения с экипировкой и оружием.

Казаки предоставили оружие и снаряжение для обучения Денис Абрамов © ИА REGNUM

Военная экипировка Денис Абрамов © ИА REGNUM Гранатомёт Денис Абрамов © ИА REGNUM

Атаман Андрей Калиткин Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Это нужно всей стране, всем нашим мужчинам, потому что идёт война и надо помогать стране, каждый на своём месте, кто чем может», — заявил атаман Георгиевского казачьего общества Андрей Калиткин.

Знакомство с военной экипировкой Денис Абрамов © ИА REGNUM

Знакомство с военной экипировкой Денис Абрамов © ИА REGNUM Знакомство с военной экипировкой Денис Абрамов © ИА REGNUM

Все инструкторы — бывшие профессиональные военные Денис Абрамов © ИА REGNUM

Патроны автомата Денис Абрамов © ИА REGNUM

Патроны для автомата Денис Абрамов © ИА REGNUM Смена магазина автомата Денис Абрамов © ИА REGNUM

Стрелковая подготовка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Стрелковая подготовка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Стрелковая подготовка Денис Абрамов © ИА REGNUM Стрелковая подготовка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Стрелковая подготовка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Стрелковая подготовка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Стрелковая подготовка Денис Абрамов © ИА REGNUM Стрелковая подготовка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Все инструкторы — бывшие профессиональные военные. Возраст у инструкторов не совсем подлежащий призыву, многие из них комиссованы, но навыки остались, поэтому они пытаются хотя бы на этом месте помочь своей Родине. По словам Андрея, инструкторы отдают предпочтение тем, кто уже получил повестку.

Стрелковая подготовка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Стрелковая подготовка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Стрелковая подготовка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Знакомство с вооружением Денис Абрамов © ИА REGNUM

Изучение минно-подрывного дела Денис Абрамов © ИА REGNUM

Изучение минно-подрывного дела Денис Абрамов © ИА REGNUM

По окончании курса боец должен выйти с навыками уверенного обращения со стрелковым оружием и грамотного оказания первой медицинской помощи себе и товарищу.

Курс первой медицинской помощи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Тактическая аптечка Денис Абрамов © ИА REGNUM

Содержимое военной аптечки Денис Абрамов © ИА REGNUM

Андрей Калиткин показывает, как правильно наложить себе жгут Денис Абрамов © ИА REGNUM

Первая медицинская помощь в боевых условиях Денис Абрамов © ИА REGNUM

Оказание первой медицинской помощи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Наложение жгута себе и товарищу Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Как правило, люди, понимающие, что они делают, хотя бы несколько раз попробовавшие, более спокойно относятся к таким вещам. Понятно, что ситуация в любом случае будет стрессовой, но, как показывает практика, те, кто это пробовал, хотя бы не теряются, уверенности больше», — говорит Андрей.

Казаки стараются всячески помочь своей Родине Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Даже приезжают по мобилизации на полигоны, в воинские части после нашей подготовки уже более уверенными. Умеют надевать и подгонять снаряжение, более профессионально проверяют и готовят оружие для себя», — добавляет он.

Казачий культурный центр в городе Георгиевске Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Будем говорить откровенно, на сегодняшний день на базах, где готовят наших мобилизованных, основная часть профессиональных инструкторов и офицеров на фронте. Не говорю про все части, про все полигоны, но как показала практика, это бывает. Не потому что так всё плохо, а потому что это есть», — говорит Андрей.