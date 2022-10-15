Лондон, 15 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Члены британского парламента от партии консерваторов активно ищут возможности добиться отставки с поста премьер-министра своей соратницы Лиз Трасс. Об этом 15 октября сообщает американская газета Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

Уточняется, что в данный момент технически сложно добиться такого решения. При этом напоминается, что действующие правила запрещают депутатам Консервативной партии Британии голосовать по вопросу доверия премьер-министру в течение первого года нахождения его на этом посту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уволенный накануне экс-глава британского минфина Квази Квартенг заявил, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уйдёт в отставку со своего поста в течение нескольких недель.