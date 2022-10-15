Москва, 15 октября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Чаще всего в 2022 году автоугонщики похищали в России кроссоверы Hyundai Santa Fe. Об этом сообщает журнал «За рулём» со ссылкой на данные компании «АльфаСтрахование».

TheDigitalWay Угон автомобиля

Страховщики проанализировали данные по автоугонам за первые девять месяцев 2022 года. Чаще всего угонщики похищали кроссоверы Hyundai Santa Fe — на эту модель пришлось 12% зафиксированных страховой компанией автоугонов.

Второе место по доле автоугонов занял внедорожник Mitsubishi Outlander с долей 7%. Следующие четыре места с долей 4% разделили модели Hyundai Creta и Tucson, а также Kia Sorento и Sportage.

В десятку наиболее угоняемых авто вошли ещё две модели Hyundai: Palisade и Sonate. Замкнул десятку самых угоняемых моделей кроссовер Lexus RX. Страховщики отметили, что число угонов в России по итогам первых девяти месяцев 2022 года снизилось в сравнении с тем же периодом предыдущего года.