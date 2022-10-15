Херсон, , 15:20 — REGNUM Попытка наступления киевских нацистов на северном участке херсонского направления была успешно отражена российскими военными. Об этом 15 октября сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С мест сообщают, что наступление ВСУ на северном участке Херсонского направления было отражено. Российская артиллерия и авиация не дали противнику шанса подойти к нашим позициям», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент пехота Вооружённых сил РФ ведёт зачистку лесополосы около подбитой и брошенной техники киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что меры по противодействию панике населения и скупке им продовольствия в случае якобы возможного применения Россией ядерного оружия на территории б. УССР готовят страны Запада.