Тверь, 15 октября, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Российская компания «Аквариус» запустила завод по производству вычислительной техники на новой площадке в Твери. Об этом сообщает портал CNews.

blickpixel Компьютер. Электроника

Первым устройством, сошедшим с конвейера нового завода, стал ноутбук-трансформер Aquarius Cmp NS483. С 2020 года эта модель выпускалась на заводе «Аквариус» в Шуе Ивановской области. По данным портала, на этой площадке было выпущено не более 3 тыс. ноутбуков этой модели.

На новом заводе в Твери, ставшем второй производственной площадкой компании «Аквариус», планируется более масштабное производство. Ожидается, что до конца 2022 года общий тираж ноутбуков Aquarius Cmp NS483 достигнет 20 тыс.

Ноутбуки Aquarius Cmp NS483 поставляются только корпоративным клиентам. Это устройство включено в реестр российской электроники при Минпромторге.

Также компания планирует выпускать на новом заводе всю свою линейку вычислительной техники. «Аквариус» занимается производством серверов, персональных компьютеров, моноблоков, принтеров и других устройств.

Ранее на этой площадке в Твери действовал завод американской компании Jabil. «Аквариус» выкупил предприятие весной 2022 года.