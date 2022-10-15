15 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы компании SрасеХ Илона Маска о том, что спутниковый интернет Starlink может перестать работать на территории бывш. УССР, так как российская сторона пытается «убить» ее.

Оксана Переможенко, , 18:24 — REGNUM Спутниковый интернет Starlink может перестать работать на территории бывш. УССР, так, как российская сторона «активно пытается убить Starlink». Соответствующее заявление 15 октября на своей странице в одной из социальных сетей сделал глава компании SрасеХ, американский бизнесмен Илон Маск.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Маск также указал на то, что на текущий момент Starlink — это единственная система, которая работает в зоне военных действий, — остальные уже не работают.

«Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направила огромные ресурсы… Даже в этом случае Starlink всё ещё может умереть», — подчеркнул он.

Заявление Маска обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения пожелали, чтоб система связи Starlink действительно перестала функционировать в зоне боевых действий. Иные предположили, что Маск пытается под указанным предлогом отключить связь Starlink, обвинив Россию.

«Хорошо бы снести ее безвозвратно», — призвала Ирина М.

«Ну да, она же на [территории бывш. УССР] работает в «мирных целях»…» — заметил Анатоль.

«Хорошо, что понимание есть. Значит, не безнадежен», — добавил Amber.

«Пересвет», Маск, «Пересвет», — с сарказмом отреагировал Tremendous Pain, подразумевая лазерный комплекс «Пересвет».

Илон Маск JD Lasica

«Ожидаемая в ближайшее время новость: «Российский хакер ILMa обрушил Starlink на [территории б. УССР]. Следы злоумышленника определить не удалось», — иронизирует Alexander M.

«Вот поэтому он и задёргался. Очень плохая реклама для его системы», — прокомментировала Lena.

«Не надо пытаться, надо уничтожить…» — призвал ZZ.

«Работайте, кибербратья», — пишет Н. Н.

«Как съехать пытается красиво…» — с юмором отметила Ирена.

«Не «пытается», а деликатно намекает убраться, пока есть возможность сохранить имущество. Кажется понял Маск, или кажется?» — спросила одна из участниц обсуждения.

«Пусть отключит сам, а скажет, что мы. Никто не докопается и всем профит: Маск отомстил за посты, русские лишили ВСУ связи, ВСУ благодарны [бывшему послу в ФРГ Андрею] Мельнику, [главе СНБО киевского режима Алексею] Данилову, [советнику Зеленского Михаилу] Подоляку и т.п.», — добавил Nick Zo.

«Красавчик. Многоходовочка. Зря что ли человек самый богатый в мире?» — смеется Сергей У.

«Сам отключит и скажет, что Россия вырубила. Мне кажется это «самообстрел», — комментирует один из участников обсуждения.

«Космические войска в деле», — добавил Z_О_V.

«Судя по последним новостям, Маск-то может уже и не против был бы, ему «Старлинк» на [территории б. УССР] в копеечку влетает, да и симпатий к [представителям киевского режима] у него поубавилось», — пишет Валерия Ф.

«Хорошо отмазался: и [представителям киевского режима] отомстил, и на русских стрелки перекинул. Хитер, собака сутулая», — с юмором добавил Alex.

«Это намёк Маска. Пора бахнуть», — с сарказмом отметила Юлия.

«Президент России подписал указ о присуждении ордена героя России майору разведки Илье Маскову», — с юмором подытожил Алексей К.