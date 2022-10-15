Севастополь, 15 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны (ПВО) в Казачьей бухте в Севастополе работают в тренировочном режиме. Об этом 15 октября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме», — написал он в своём сообщении.

Также он попросил жителей города не снимать и не выкладывать видео работы ПВО и призвал всех сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в небе над Севастополем и Евпаторией в Крыму сработали системы ПВО.