Развозжаев: системы ПВО в Севастополе работают в тренировочном режиме
Севастополь, 15 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны (ПВО) в Казачьей бухте в Севастополе работают в тренировочном режиме. Об этом 15 октября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.
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Запуск ракеты ПВО
«В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме», — написал он в своём сообщении.
Также он попросил жителей города не снимать и не выкладывать видео работы ПВО и призвал всех сохранять спокойствие.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в небе над Севастополем и Евпаторией в Крыму сработали системы ПВО.