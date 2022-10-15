Токио, , 14:42 — REGNUM Совместное предприятие по производству электромобилей японских компаний Sony Group и Honda Motor планирует начать поставки весной 2026 года. Об этом пишет газета Nikkei.

Honda

Новая компания японских промышленных гигантов начнёт принимать заказы в 2025 году. Приоритетным рынком для предприятия Sony и Honda станет Северная Америка — там компании планируют начать поставки весной 2026 года.

Весной того же года поставки должны начаться и в Японии. Позже японские производители планируют выйти на рынок стран ЕС.

Совместное предприятие Sony и Honda с капиталом в $68 млн создано в сентябре 2022 года. Обе компании получили по 50% акций.

Sony будет разрабатывать программное обеспечение и решения для компьютерной системы на борту автомобиля. Honda займётся разработкой автомобильной платформы и будет отвечать за безопасность транспортного средства.

С помощью этого проекта Sony и Honda планируют укрепить свои позиции на рынке электромобилей. В настоящее время лидирующие позиции в этой сфере занимают такие производители как Tesla из США и BYD из Китая.