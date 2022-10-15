Санкт-Петербург, 15 октября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Петербурге органы полиции возбудили уголовное дело в отношении 59-летней женщины, которая в Калининском районе сбила школьника на самокате. Ребенок получил тяжелые травмы и спустя сутки скончался в больнице.

Иван Шилов ИА REGNUM Электросамокат

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 13 октября в 19:13 мск у дома 83-1 по Кондратьевскому проспекту. Автомобилистка, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в зоне нерегулируемого перекрестка совершила наезд на переезжавшего проезжую часть на электросамокате 11-летнего ученика пятого класса. Мальчик двигался без сопровождения родителей.

Была начата проверка, а после смерти ребенка 14 октября в отношении женщины следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Водитель «Хендай-Солярис» только за 2022 год десять раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД», — отметили в Главке МВД.