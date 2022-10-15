Курган, , 14:31 — REGNUM Власти Курганской области из бюджета выделили десятки миллионов рублей на снаряжение и экипировку мобилизованным, а также помощи военным и силовикам. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Заместитель губернатора Курганской области Константин Ермаков сообщил, что 30 млн выделено на снаряжение бойцов — от сухих пайков до спальных мешков и туристических ковриков, а также транспортные услуги. Оплачивается одежда и экипировка, которая будет доставлена в военную часть. Приобретаются печки, палатки, газовые плитки, а также товары двойного назначения.

«Кроме того, на снабжение военной части из Щучанского округа, частей Росгвардии и полиции, наплавляемых в зону СВО, выделено порядка 27 млн рублей из всех видов источников. И порядка 8 млн рублей уже направлено на оказание первичной поддержки семьям мобилизованных. Далее, по необходимости эта сумма будет уточняться», — уточнил Константин Ермаков.

Как ранее сообщало РЕ, губернатор Вадим Шумков встретился с семьёй мобилизованного жителя Куртамыша и поручил помочь его семье с ремонтом дома.

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