Москва, , 14:13 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Киселевка Николаевской области сбит Су-25 ВСУ. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России.

Су-25 ВСУ Mil.gov.ua

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«Также перехвачены 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в том числе два американских дрона «Свитч Блэйд-600», в районах населенных пунктов Полтава Луганской Народной Республики, Старомайорское, Петровское, Никольское Донецкой Народной Республики, Томарино, Дмитренко, Чайкино Херсонской области и Таврическое Днепропетровской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уничтожены в воздухе 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Свободное ДНР, Новая Каховка Херсонской области.

В районе Каховской ГЭС сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM.

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