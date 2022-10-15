Москва, , 14:09 — REGNUM Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Уничтожено пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Глушковка, Купянск Харьковской области, Константиновка и Федоровка Донецкой Народной Республики, а также Новая Калуга Херсонской области», — отмечается в сообщении.

На николаево-криворожском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления в районах населенных пунктов Садок, Дудчаны, и Ищенка Херсонской области.

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