Москва, 15 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Изменения в распределении субсидий регионам России, которые направлены на увеличение производства масличных культур, одобрило правительство РФ. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба российского правительства.

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«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что проект распоряжения направлен на обеспечение производства масличных культур в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября председатель правительства РФ Михаил Мишустинподписал постановление, согласно которому будет создано ООО «Сахалин-1», общество станет оператором проекта «Сахалин-1».