Москва, , 14:06 — REGNUM На николаево-криворожском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления в районах населенных пунктов Садок, Дудчаны, и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Уничтожено около 120 военнослужащих ВСУ, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.

Также, в результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации бригады ВСУ в районе Запорожья уничтожено более 160 боевиков.

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