Москва, , 09:30 — REGNUM Участники акции #МЫВМЕСТЕ, проводимой в поддержку волонтерской инициативы национального проекта «Образование», продолжают осуществлять свои добрые проекты.

Доброта Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Многодетная мама Алисия Мурс из села Дивеево Нижегородской области владеет благотворительным ателье для недоношенных детей. Но после одного телефонного звонка у девушки появились новые цели.

«В 2017 году у меня родился недоношенный ребёнок, который не дышал. Его вес был достаточно хорошим, но с той минуты я увидела неонатологию с другой стороны. Маленькие, крохотные малыши — все в трубочках и датчиках, весом от 500 грамм», — вспоминает Алисия. Тогда и родилась идея — создавать одежду для «торопыжек». А дело это непростое. Пинетки, носочки, шапочки, бодики должны быть функциональные, ведь на теле у малыша много различных трубок и датчиков. Свои первые эскизы Алисия возила дизайнеру.

«Все вещи, которые мы создаём, разработаны по специальным лекалам, учтены советы врачей», — рассказывает владелица благотворительного ателье. — Наше ателье социальное и вещи мы шьём безвозмездно».

Переехав в Дивеево, Алисия перевезла и своё «детище». Вместе с новым коллективом ещё стали шить для отказников. А однажды Алисии позвонила волонтёр из Казани:

«Она мне рассказала, что в госпиталях не хватает повязок, хорошо впитывающих, останавливающих кровь. А при операциях они очень необходимы. Я изучила вопрос. Поняла, что на закупку необходимых материалов мне нужна сумма, которую в одиночку не потянуть».

За помощью Алисия обратилась к землякам. Деньги на материалы собрали общими усилиями.

«Пока есть силы, надо помогать. На то и есть воля Божия, чтобы не оставаться равнодушными», — считает Алисия.

На Ямале волонтёры акции #МЫВМЕСТЕ разработали детскую книгу-раскраску о добровольчестве под названием «Сердца Ямала». Авторы уверены, интересна она будет и взрослым.

«Сердца Ямала» — это и природа, и люди, а главные герои книжки — волонтёры движения #МЫВМЕСТЕ, рассказал автор идеи Евгений Венгентц. Создание такой раскраски, где в доступной форме детям рассказывают о добровольчестве, поддержали практически все общественники Надыма. Одна из основных задач издания — популяризировать добрые дела в регионе.

«Это детская раскраска не только для детей. Она показывает мир, о котором многие взрослые мало что знают. Герои — это волонтёры #МЫВМЕСТЕ. Это ребята, которые принимают заявки в колл-центрах, очищают территории от мусора, ухаживают за животными, доставляют продукты, помогают пожилым», — добавил Евгений.

Задуманное воплотила в жизнь художник-иллюстратор Александра Копытова. Книжки передадут в образовательные учреждения Надыма, Комиссии по делам несовершеннолетних. Тираж раскраски пока ограничен — всего 200 экземпляров, но авторы планируют его увеличить и выйти на федеральный уровень.

Благодаря поддержке фонда «Милосердие» новое спортивное снаряжение получила екатеринбургская детская команда по следж-хоккею «Торнадо».

Следж-хоккей является адаптацией хоккея с шайбой для игроков с ограниченными возможностями здоровья. Этот вид спорта был изобретен в начале 1960-х годов в Швеции. В него играют по правилам, аналогичным стандартному хоккею с шайбой. Игроки сидят на санках и используют специальные хоккейные клюшки с металлическими «зубцами» на концах ручек для передвижения по льду.

На средства гранта от «Милосердия» приобрели специальные сани, форму для полевых игроков и вратарский комплект.

«Теперь тренироваться с комфортом могут одновременно все члены команды. Благодаря новому оснащению «Торнадо» полностью укомплектовано для участия в будущих соревнованиях. «Поддержка детского спорта — один из шести проектов, которые мы реализуем в Екатеринбурге по программе «Стальное дерево», — пояснила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, — В прошлом месяце состоялось открытие нового спортивного пространства для занятий настольным теннисом и шахматами в прибрежной зоне Верх-Исетского пруда. Всего же за время действия программы в разных городах Свердловской области реализовали уже более 20 инициатив волонтеров. В регионе открыли новые детские игровые и спортивные площадки, школы оснастили современным оборудованием, благоустроили общественные пространства».

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование», в России создана единая информационная система добровольчества, работают центры поддержки и проводятся обучающие курсы. Для начала волонтерской деятельности достаточно зарегистрироваться на сайте dobro.ru и выбрать сферу, в которой хочется приносить пользу. Если не хватает опыта, чтобы стать волонтером, можно пройти специальные обучающие курсы на университет. добро. рф.

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