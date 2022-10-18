Москва, 18 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Участники акции #МЫВМЕСТЕ, проводимой в поддержку волонтерской инициативы национального проекта «Образование», продолжают осуществлять свои добрые проекты.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Доброта

Многодетная мама Алисия Мурс из села Дивеево Нижегородской области владеет благотворительным ателье для недоношенных детей. Но после одного телефонного звонка у девушки появились новые цели.

«В 2017 году у меня родился недоношенный ребёнок, который не дышал. Его вес был достаточно хорошим, но с той минуты я увидела неонатологию с другой стороны. Маленькие, крохотные малыши — все в трубочках и датчиках, весом от 500 грамм», — вспоминает Алисия. Тогда и родилась идея — создавать одежду для «торопыжек». А дело это непростое. Пинетки, носочки, шапочки, бодики должны быть функциональные, ведь на теле у малыша много различных трубок и датчиков. Свои первые эскизы Алисия возила дизайнеру.

«Все вещи, которые мы создаём, разработаны по специальным лекалам, учтены советы врачей», — рассказывает владелица благотворительного ателье. — Наше ателье социальное и вещи мы шьём безвозмездно».

Переехав в Дивеево, Алисия перевезла и своё «детище». Вместе с новым коллективом ещё стали шить для отказников. А однажды Алисии позвонила волонтёр из Казани:

«Она мне рассказала, что в госпиталях не хватает повязок, хорошо впитывающих, останавливающих кровь. А при операциях они очень необходимы. Я изучила вопрос. Поняла, что на закупку необходимых материалов мне нужна сумма, которую в одиночку не потянуть».

За помощью Алисия обратилась к землякам. Деньги на материалы собрали общими усилиями.

«Пока есть силы, надо помогать. На то и есть воля Божия, чтобы не оставаться равнодушными», — считает Алисия.

На Ямале волонтёры акции#МЫВМЕСТЕ разработали детскую книгу-раскраску о добровольчестве под названием «Сердца Ямала». Авторы уверены, интересна она будет и взрослым.

«Сердца Ямала» — это и природа, и люди, а главные герои книжки — волонтёры движения#МЫВМЕСТЕ, рассказал автор идеиЕвгений Венгентц. Создание такой раскраски, где в доступной форме детям рассказывают о добровольчестве, поддержали практически все общественники Надыма. Одна из основных задач издания — популяризировать добрые дела в регионе.

«Это детская раскраска не только для детей. Она показывает мир, о котором многие взрослые мало что знают. Герои — это волонтёры #МЫВМЕСТЕ. Это ребята, которые принимают заявки в колл-центрах, очищают территории от мусора, ухаживают за животными, доставляют продукты, помогают пожилым», — добавил Евгений.

Задуманное воплотила в жизнь художник-иллюстраторАлександра Копытова. Книжки передадут в образовательные учреждения Надыма, Комиссии по делам несовершеннолетних. Тираж раскраски пока ограничен — всего 200 экземпляров, но авторы планируют его увеличить и выйти на федеральный уровень.

Благодаря поддержке фонда «Милосердие» новое спортивное снаряжение получила екатеринбургская детская команда по следж-хоккею «Торнадо».

Следж-хоккей является адаптацией хоккея с шайбой для игроков с ограниченными возможностями здоровья. Этот вид спорта был изобретен в начале 1960-х годов в Швеции. В него играют по правилам, аналогичным стандартному хоккею с шайбой. Игроки сидят на санках и используют специальные хоккейные клюшки с металлическими «зубцами» на концах ручек для передвижения по льду.

На средства гранта от «Милосердия» приобрели специальные сани, форму для полевых игроков и вратарский комплект.

«Теперь тренироваться с комфортом могут одновременно все члены команды. Благодаря новому оснащению «Торнадо» полностью укомплектовано для участия в будущих соревнованиях. «Поддержка детского спорта — один из шести проектов, которые мы реализуем в Екатеринбурге по программе «Стальное дерево», — пояснила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай, — В прошлом месяце состоялось открытие нового спортивного пространства для занятий настольным теннисом и шахматами в прибрежной зоне Верх-Исетского пруда. Всего же за время действия программы в разных городах Свердловской области реализовали уже более 20 инициатив волонтеров. В регионе открыли новые детские игровые и спортивные площадки, школы оснастили современным оборудованием, благоустроили общественные пространства».

Как сообщалоИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование», в России создана единая информационная система добровольчества, работают центры поддержки и проводятся обучающие курсы. Для начала волонтерской деятельности достаточно зарегистрироваться на сайте dobro.ru и выбрать сферу, в которой хочется приносить пользу. Если не хватает опыта, чтобы стать волонтером, можно пройти специальные обучающие курсы на университет. добро. рф.

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