Москва, , 14:02 — REGNUM В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации бригады ВСУ в районе Запорожья уничтожено более 160 боевиков. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России.

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«В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожено более 160 военнослужащих ВСУ, размещавшихся в трех казарменных помещениях», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате ударов армейской авиации ВКС России по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ.

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