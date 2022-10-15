Вашингтон, 15 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion в рамках американской лунной программы «Артемида» назначен на 14 ноября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

Пуск будет проводиться со стартовой площадки в Космическом центре Кеннеди в штате Флорида. В качестве резервной даты старта установлено 16 ноября. Ожидается, что ракета с космическим кораблём будет вывезена на стартовый комплекс 4 ноября.

Этот старт станет первой миссией в рамках программы «Артемида». Планируется, что корабль Orion без экипажа на борту в автоматическом режиме выйдет на окололунную орбиту и вернётся на Землю через несколько дней после старта.

NASA неоднократно переносило этот старт по техническим причинам. В сентябре уже вывезенная на стартовый стол ракета была возвращена в монтажный корпус для устранения проблемы с утечкой топлива. Позже старт был ещё раз перенесён из-за урагана «Йен», бушевавшего в районе космодрома.

Программа «Артемида» реализуется несколькими странами при решающем вкладе США. Второй старт в рамках этой программы предусматривает запуск пилотируемой миссией, третий — высадку астронавтов на Луне.