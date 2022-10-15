Москва, 15 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Из-за участившихся случаев нападений на военные комиссариаты из будут охранять сотрудники Росгвардии. Об этом 15 октября сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Rosgvard.ru Росгвардия

«В связи с участившимися нападениями на военкоматы, Росгвардией приняты меры по их защите», — указал он в телеграм-канале.

Также Хинштейн уточнил, что ранее были зафиксированы случаи задержания с поличным злоумышленников, которые, к примеру, пытались бросить в здание военкомата бутылки с зажигательной смесью.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Удмуртии неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно военкомата и сбежал.