Санкт-Петербург, 15 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не заинтересован в подписании 28-летнего российского голкипера московского «Спартака» Александра Селихова.

Антон Зайцев Александр Селихов

«Интереса к Селихову не было», — цитирует Александра Медведева издание «Спорт-Экспресс»

В текущем сезоне Александр Селихов принял участие в десяти турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых пропустил 11 мячей. Три раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

За «Спартак» Селихов выступает с 1 января 2017 года после перехода из пермского «Амкара» за 3,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.