Москва, 15 октября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении ВСУ предпринимали попытки вести разведку боем в районах населенных пунктов Сергеевка и Макеевка ЛНР, Новосадовое и Торское ДНР. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате огневого поражения подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, две боевые машины пехоты и семь пикапов», — отмечается в сообщении.

На купянском направлении ВСУ наступательных действий не вели. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции.