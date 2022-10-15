Москва, , 13:49 — REGNUM На купянском направлении ВСУ наступательных действий не вели. Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции. Об этом 15 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, а также полевой склад с боеприпасами», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожено более 30 военнослужащих ВСУ, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

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