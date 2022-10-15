Пекин, 15 октября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Применение силы для решения тайваньского вопроса не исключают власти Китая, однако такие меры будут задействованы только в отношении сепаратистов и сторонников внешнего вмешательства. Об этом 15 октября заявил официальный представитель 20-го съезда КПК Сунь Ели на пресс-конференции в преддверии открытия 20-го съезда Компартии Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, которые будут направлены против вмешательства внешних сил и крайне малого количества сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня и их сепаратистскую деятельность», — сказал он.

Также Сунь Ели подчеркнул, что такие действия никогда не будут направлены против жителей Тайваня, так как власти КНР считают своей целью сохранение возможности мирного воссоединения острова с материковой частью Китая и намерены способствовать таковому.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно, что тайваньские военные намерены приобрести несколько новых фрегатов отечественной постройки в условиях возросшей военной активности Китая.