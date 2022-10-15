Мелитополь, , 13:38 — REGNUM Российский ударный беспилотник «Ланцет» уничтожил комплекс ПВО ВСУ на запорожском направлении.

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На аэровидеосъемке, попавшей в распоряжение РИА Новости, зафиксировано поражение пусковых установок ПВО. После удара российского беспилотника сдетонировал боекомплект ПВО.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по технике и бойцам ВСУ.