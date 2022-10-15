Санкт-Петербург, 15 октября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова провела совещание с руководителями пушкинских музеев, обсудив ход подготовки к 225-летнему юбилею Александра Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Орест Кипренский. Портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина. 1827

Встреча главы Минкультуры с руководителями музеев прошла во Всероссийском музее А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. В совещании также приняли участие директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», Института русской литературы (Пушкинского Дома), Государственного музея-заповедника «Царское Село» и других музеев.

Любимова сообщила, что план предстоящего юбилея уже включает 57 просветительских и выставочных мероприятий. Также в год 225-летнего юбилея поэта запланированы реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников. Ещё одним из проектов станет оцифровка рукописного фонда Пушкинского дома и создание научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой».

Генеральный директор Театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб рассказал, что в праздновании юбилея также примут участие русские театры зарубежья. А летом 2024 года Большой и Мариинский театры представят свои версии «Евгения Онегина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в 2024 году организовать празднование 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.