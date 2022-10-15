15 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили статью обозревателя The National Interest, в которой указана причина, по которой США пересмотрят своё отношение к киевскому режиму.

Артур Савин, , 15:27 — REGNUM Статья обозревателя The National Interest Леона Хадара, в которой автор утверждает, что правительство Соединённых Штатов Америки и американская общественность могут резко изменить свою позицию по конфликту на территории бывшей УССР при прямом вовлечении армии США в конфликт и больших потерях в живой силе, вызвала бурный интерес среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

США и киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Хадара, только когда «Штаты в конечном итоге начнут нести потери на [территории бывш. УССР], а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс». Обозреватель сомневается в том, что американское общество желает и готово подвергнуть себя угрозе мировой войны с применением ядерного оружия.

«Надо ракеты на Кубу вернуть. И в Венесуэле ещё поставить. И ещё где-нибудь для полного счастья», — считает Олег В.

Многие пользователи пришли к выводу, что перспектив для Америки на территории бывшей УССР больше нет, поэтому и задерживаться американским кураторам на этой земле больше не имеет смысла.

«Это-то понятное дело. Но проблема-то в том, что никто не хочет развязывать конфликт ещё больше, кроме Киева. Мы просто сидим и с нетерпением ждём, когда же США надоест спонсировать киевский нацизм», — отметила Марина З.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы уверены, что рано или поздно киевский режим потеряет поддержку США, после чего на его будущем будет поставлен жирный крест.

«Да, видите, сейчас глазом повернуть не успеете, как всё-таки Запад откажется от поддержки Киева. Ещё немного и никакой помощи им поставляться не будет, так как это невыгодно», — поделилась своим мнением Ульяна Б.

«Они кинут киевский режим сразу, как им станет это невыгодно. Стоит Киеву только расслабиться и стать неудобной фигурой, как ему скажут: «Пока-пока», — написал Глеб К.

Часть людей полагает, что Америка хочет по полной использовать Киев против Москвы, а затем просто бросить его на произвол судьбы.

«Когда из [территории бывш. УССР] уже нечего будет вытягивать, когда уже все соки из неё они высосут и она уже ничего не сможет им дать для их борьбы с Россией, вот тогда США уйдут. А пока это будет продолжаться», — уверен Демьян Н.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на логичные доводы обозревателя The National Interest, тем не менее власти США продолжают подталкивать мир в сторону третьей мировой войны.

«Кукловоды НАТО ведут мир к ядерной войне», — считает Miha P.

«Дело в том, что Штатам очень надо, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие на [территории бывш. УССР], чтобы окончательно обвинить нас во всех смертных грехах. Поэтому они постоянно мусолят эту тему и продолжают поставлять нацистам оружие. Как только Россия совершит ядерный удар, они отступят, но только лишь потому, что их главная цель будет выполнена», — пишет Василий Н.

Напомним, 14 октября The National Interest опубликовал статью обозревателя Леона Хадара, в которой автор утверждает, что правительство Соединённых Штатов Америки и американская общественность могут резко изменить свою позицию по конфликту на территории бывшей УССР при прямом вовлечении армии США в конфликт и больших потерях в живой силе.