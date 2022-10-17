Пермь, 17 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Благодаря поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», в офисе туристического информационного центра Перми начал работу чселовекоподобный робот, созданный российской компанией Promobot. Каксообщаетплатформа МСП, это первый в России случай, когда робот-двойник модели Робо-С женского пола заменяет офисного сотрудника. Робот уже прибыл в организацию, прошел процесс пуско-наладочных работ и даже принял участие в выставке Интурмаркет в Москве, на стенде Пермского края.

МСП Рука робота

Еще в качестве стартапа Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП — в рамках сделки между АО «Модернизация Инновации Развитие» (фонд «МИР», принадлежит Корпорации МСП) и ООО «Промобот». Производитель роботов помимо этого получил 100% гарантию Корпорации МСП в обеспечение кредита МСП Банка в размере 50 миллионов рублей для модернизации производства. За счёт этих средств компания нарастила производственные площади с 600 до 2 тысяч квадратных метров.

«Если говорить про актуальные меры поддержки для высокотехнологичных инновационных компаний, то на сегодня действует специальная программа кредитования, ставка по которой составляет 3% годовых. Она реализуется в рамках федерального проекта правительства «Взлет — от стартапа до IPO», а заявку на получение такого кредита можно подать через Цифровую платформу МСП. РФ», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В основные задачи робота входит встреча посетителей, ответы на основные вопросы связанных с туристическими направлениями Пермского края, рекомендации по составлению индвидуального маршрута, а также работа с порталомvisitperm.ru для увеличения количества пользователей. Помимо этого, робот может развлекать гостей, а также общаться на нескольких языках. На данном этапе планируется использовать русский и английский языки.

Робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.

Специалисты Promobot также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

«Робот будет отвечает на самые популярные вопросы туристов, планируется, что база «знаний» андроида будет интегрирована с порталом visitperm.ru, направленным на развитие туризма в Пермском крае. Мы стремимся сделать взаимодействие с роботом более индивидуальным, чтобы он мог подсказать маршрут исходя из ваших интересов», — отметила министр по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Ветошкина.

Внешность робота создали с помощью нейронной сети. Так, в базу данных были загружены две тысячи фотографий российских женщин, вследствие чего получилась усредненная модель среднестатистической российской женщины, которая и была взята за основу внешности человекоподобного робота-администратора.

«Наша сверхзадача — сломать барьер человеко-машинного взаимодействия. Год назад мы получили научное подтверждение нашей гипотезы: тогда в России впервые провели исследование социальных установок относительно роботов — в условиях МФЦ. — рассказывает председатель совета директоров PromobotАлексей Южаков. — Результаты удивили даже нас: оказалось, что наиболее положительную оценку клиентов получил роботизированный человек. То есть идеальная формула оказания услуг — внешность человека плюс общение по скрипту робота. Человек никогда не будет говорить как робот, а вот робот, который выглядит как человек — уже не за горами. Мы идём в правильном направлении».

Пока что «Промобот» появится только в туристическом центре в Перми. Позже его применение может быть расширено на весь край, отметила Ветошкина. Как уточнили в министерстве, это будет первый робот в России, адаптированный для работы в туристическом центре. До этого андроид «Промобот» уже «помогает» посетителям МФЦ в Перми и Москве.

«Сейчас в Пермском крае действуют 3 программы предоставления поручительств: «Развитие», «Стандарт» и «Госзаказ». Поддержку можно получить на цели инвестирования, оборотное финансирование и участие в государственном/муниципальном контракте. Ставка вознаграждения за предоставленное поручительство составляет 0,5% годовых», — пояснила заместитель генерального директора АО «Корпорация развития МСП ПК» Мария Лукина.

Предприниматели Прикамья могут открыть кредитную линию для бизнеса на льготных условиях. Такую возможность предоставляет Микрофинансовая компания Пермского края. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оформитькредитную линию под залог движимого и недвижимого имущества по льготной процентной ставке от 3,75% до 8% годовых. Денежные средствадо 5 млн рублей выдаются на различные цели бизнеса на срокдо 36 месяцев.

Напомним, кредитная линия — это особый способ погашения микрозайма, она работает по принципу кредитной карты. Воспользоваться денежными средствами можно в любой момент в пределах установленного периода из уже одобренного лимита. Проценты в этом случае платятся только по фактической сумме использования.

«Помимо низкой процентной ставки есть еще ряд преимуществ. Во-первых, отсутствие скрытых комиссий. Во-вторых, 0% переплаты, если предприниматель не пользуется деньгами. В-третьих, широкий выбор обеспечения. Это может быть оборудование, транспорт, недвижимость, поручительство региональной гарантийной организации, залоги третьих лиц», — говорит генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского краяДинара Зарипова.

Как сообщалоИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.