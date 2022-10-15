Оренбург, 15 октября, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Оренбурге в драмтеатре им. Горького прошла торжественная церемония открытия XV Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». Ведущими церемонии стали актёры театра и кино Максим Аверин и Нонна Гришаева, сообщили в пресс-центре фестиваля.

Наталья Хомутова Призы фестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард»

Советник Президента России Владимир Толстой зачитал приветствие от президента России Владимира Путина: «Ваш фестиваль по праву считается ярким событием в культурной жизни страны, одним из самых востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества. На протяжении многих лет он знакомит зрителей с классикой мирового кинематографа и наиболее талантливыми работами современных режиссёров, вносит свой вклад в формирование общего культурного евразийского пространства. И конечно, фестиваль, его интересная программа, доброжелательная, одухотворенная атмосфера и звездный состав участников — это всегда праздник для жителей и гостей Оренбургской области, всех любителей кино».

На торжественной церемонии открытия кинофестиваля статуэтку золотого сарматского льва в номинации «За вклад в киноискусство» получила Народная артистка РФ Ольга Остроумова. Напомним, она родилась и выросла в Бугуруслане Оренбургской области. »Кино в моей жизни было, но, признаюсь честно, театр люблю больше», — отметила актриса.

Международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и Авангард» проходит в Оренбурге с 14 по 19 октября. В программу вошли фильмы, над производством которых работали представители 12 стран. Всего отборочная комиссия в 2022 году получила 598 картин.

Главным призом кинофестиваля является «Золотой сарматский лев». Его вручают в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса». В конкурсе короткого метра «Шаг» приз вручается за лучший фильм. Также ежегодно на фестивале вручаются почетный приз «За вклад в киноискусство», приз президента фестиваля, приз зрительских симпатий, приз губернатора Оренбургской области им. Алексея Саморядова «За лучший сценарий» и специальные призы партнёров фестиваля.