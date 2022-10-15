Химки, Московская область, , 13:28 — REGNUM 15 октября в Химках на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Химки» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с воронежским «Факелом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ФК «Химки»

Стартовые составы команд:

«Химки»: Виталий Гудиев, Ираклий Чежия, Захар Волков, Илья Садыгов, Александр Зуев, Денис Глушаков, Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов, Александр Ломовицкий, Александр Руденко, Бутта Магмедов.

«Факел»: Илья Свинов, Игорь Калинин, Владислав Мастерной, Сергей Божин, Евгений Морозв, Андрей Мендель, Кирилл Суслов, Георгий Гонгадзе, Ираклий Квеквескири, Роман Акбашев, Хызыр Аппаев.

На данный момент «Факел» с одной победой и десятью набранными очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки», набрав восемь очков, располагаются двумя позициями ниже.