Донецк, , 13:25 — REGNUM ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять натовских снарядов. Об этом 15 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:15 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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