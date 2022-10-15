Херсон, , 13:25 — REGNUM На сегодняшний день попытка контрнаступления киевских боевиков в Херсонской области в районе Дудчан идёт в форме артиллерийских обстрелов. Об этом 15 октября сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«Контрнаступление, которое попытались начать ВСУ, сегодня на уровне артобстрелов», — сказал он.

При этом замглавы администрации области отметил, что на данный момент линия фронта осталась без изменений.

«Несмотря на попытки ВСУ начать наступление в Херсонской области в районе Дудчан и обстрелы Берислава, всё стоит на своих местах без изменений», — уточнил Стремоусов и добавил, что линия обороны российских военных работает, а ситуация находится под их полным контролем.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал «Новокаховская правда» сообщил, что первая попытка наступления киевских нацистов на территории Херсонской власти была успешно отбита.