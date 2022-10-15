Москва, 15 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. 15 октября в Москве на «Стадионе имени Эдуарда Стрельцова» футбольный клуб «Торпедо» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты главного судьи — Андрей Болотенков и Максим Ковалев.

Стартовые составы команд:

«Торпедо»: Егор Бабурин, Олег Кожемякин, Боян Роганович, Игорь Смольников, Игор Савич, Стефан Шапич, Давид Караев, Максим Турищев, Ходжимат Эркинов, Артем Самсонов, Иван Енин.

«Локомотив»: Гильерме, Наир Тикнизян, Станислав Магкеев, Максим Ненахов, Иван Кузьмичев, Дмитрий Баринов, Даниид Кудиков, Артем Карпукас, Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Иван Игнатьев.

Ранее сообщалось, что на должность исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива» после отставки Йохефа Циннбауэра назначен Андрей Федоров, занимавший ранее пост старшего селекционера главной команды.