Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Ключевая акция «Воды России», проведенная в поддержку национального проекта «Экология» на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, попала в Книгу рекордов России. Как сообщает платформа берегдобрыхдел. рф, достижение звучит так: «Наибольшее количество людей собирают мусор одновременно (несколько мест)».

Экофестиваль акции «Вода России» на побережье Финского залива Цитата с платформы берегдобрыхдел. рф

Официальный рекорд — 642 зарегистрированных участника, получившие инвентарь для уборки «Воды России». Общее количество участников перевалило за 700 человек, так как к нам присоединились журналисты и добровольцы, приехавшие со своим инвентарем. Общими усилиями удалось очистить четыре километра побережья и собрать 320 мешков мусора. Больше всего активисты собрали металлического мусора, поскольку отдыхающие на заливе часто после себя оставляют мангалы, и много пластика. Весь собранный мусор рассортировали по категориям и отправили на утилизацию.

Акцию на берегах Финского залива организовали при активном участии Всероссийского общества охраны природы, а также руководства города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако главные герои установленного рекорда — это наши волонтеры. Они в любую погоду тратят свое свободное время на добрые дела — очищают берега водоемов России от мусора.

«Не важно, сколько вы убрали, в мешках, в кубометрах, в килограммах. Важно, что вы вышли и сделали это! Нам ещё придётся наводить порядок много где: и в головах, и на прибрежных территориях. И если вы сами решите взять ответственность за чистоту, вам никто этого не запретит. Такие люди нам нужны, мы вами гордимся. По сути это вы управляете нашим благополучием и нашей жизнедеятельностью. И мы всекак будто попали в сказку «Маленький принц» — помните, как он вставал, умывался, приводил себя в порядок и заодно свою планету. Вот если мы будем так делать каждый день, у нас будет действительно порядок», — выразил надежду председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Денис Беляев.

По завершению уборки экодобровольцы смогли хорошо отдохнуть — на сцене выступали группа JaQzzi (артисты детской музыкальной студии Максима Леонидова) и дуэт скрипачей и композиторов Игоря Заливалова и Софии Бридж «Игры&Сны». Полевая кухня накормила всех горячей и вкусной едой, а организаторы подготовили лотереи, мастер-классы на экотемы. Особо отличившихся добровольцев наградили памятными дипломами и подарками. В торжественной обстановке участники экослета посадили деревья на берегу в поддержку всероссийской акции «Посади лес» и выпустили в Финский залив 700 единиц молоди балтийского сига.

«Сегодня с нами уже почти 900 тысяч человек, которые по всей стране вот так организованно выходят и убирают мусор с берегов наших водных объектов. А ведь мы знаем, что мусор сам себя на берег не приносит, но очень сильно загрязняет наши любимые реки, озера, пруды. Сегодня я говорю вам всем большое спасибо за то, что вы с нами, это очень почетно и ценно», — сказал директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.

Так как водоемы Северо-Запада России подвергаются серьезному антропогенному воздействию, принято решение поддержать крупную инициативу, посвященную защите всей водной системы «Финский залив — река Нева — Ладожское и Онежское озера».

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Вода России» помогает нацпроекту «Экология» сберегать природу и приумножать ее красоту. Только за 2022 год в экосубботниках в рамках акции поучаствовало более 850 тысяч добровольцев, которые провели 16 тысяч мероприятий.

География Акции включает в себя все 85 регионов нашей страны. Волонтеры очистили 10,3 тысячи водоёмов. Количество собранных в этом году отходов превышает 113 тысяч м³ — такой объем вмещают 150 тысяч мусорных контейнеров. В 2021 году, ставшем рекордным по количеству участников за все годы существования Акции, команду «Воды России» пополнило больше 1 млн человек.

В этом году, несмотря на наступление осени, волонтеры со всей страны намереваются продолжить субботники и превзойти прошлогодние успехи, установив новый рекорд. Любой желающий может присоединиться к «Воде России» в качестве волонтера или организовать свою акцию, получив всестороннюю поддержку. Для этого достаточно всего лишь зайти на сайт берегдобрыхдел. рф.

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