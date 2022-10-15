Херсон, , 13:16 — REGNUM Первая попытка наступления киевских нацистов на территории Херсонской власти успешно отбита. Об этом 15 октября сообщает телеграм-канал «Новокаховская правда».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Херсонское Направление. Первая волна — отбита!», — говорится в сообщении.

При этом ранее телеграм-канал сообщил, что боевики ВСУ начали сбегать с поля боя в районе населённого пункта Беляевка и выложил фотографии подбитой военной техники бандеровцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что в городе Бериславе спокойно, несмотря на начатые вооружёнными формированиями киевского террористического режима попытки наступления в регионе.