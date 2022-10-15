Анкара, , 13:14 — REGNUM Главы МИД Турции и киевского режима Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба обсудили по телефону ситуацию на территории б. УССР. Об этом 15 октября сообщает МИД Турции.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел [киевского режима] Дмитрием Кулебой. В ходе беседы обсуждались последние события, связанные с войной… Кулеба также выразил свои соболезнования в связи с аварией в Бартыне», — отмечается в сообщении.