Тамбов, 15 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Тамбовской области получат единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Соответствующее решение принял глава администрации региона Максим Егоров, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Мы понимаем, что деньги многим семьям нужны уже сегодня и делаем все необходимое, чтобы ускорить этот процесс. Подключаем социальный МФЦ, куда близкие родственники мобилизованных могут обратиться с заявлением о получении выплаты в качестве адресной социальной помощи», — отметил Егоров.

Выплату получат все жители области, мобилизованные с 21 сентября. В настоящее время прорабатывается механизм осуществления выплаты.

Помимо социального МФЦ за получением информации о получении единовременной поддержки и самих выплатах можно обратиться в центры социального обслуживания по месту жительства в каждом городе и районе области. Социальные координаторы сориентируют по всем мерам поддержки в зависимости от жизненной ситуации. Единый телефон для справок (4752) 78-60-60.

ИА REGNUM напоминает, также на нужды участников специальной военной операции направляются средства, собранные благотворительным фондом «Развитие Тамбовщины». Фонд был организован по инициативе представителей бизнес-сообщества. До настоящего момента фонд собрал пожертвования на общую сумму около 54 млн рублей.