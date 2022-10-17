Москва, 17 октября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Путешествия по России набирают все большую популярность ― в нашей стране есть все, чтобы заинтересовать, восхитить и удивить даже бывалого путешественника. Объекты культурного наследия, природные заказники, оздоровительные курорты становятся доступнее благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Росавтодор В Тамбовской области в этом году завершили ремонт двух дорожных участков, ведущих к одному из главных туристических мест региона — музею-заповеднику С. В. Рахманинова

Так, в Тамбовской области в этом году завершили ремонт двух дорожных участков, ведущих к одному из главных туристических мест региона — музею-заповеднику С. В. Рахманинова. Работы проходили с 2021 по 2022 год на участках трасс «Каспий» — Моисеево — Алабушка — «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский и Моисеево — Алабушка — Ивановка общей протяженностью 32,5 км. Ежегодно в музее-заповеднике С. В. Рахманинова проходит праздник «Сиреневая ночь в Ивановке», который включает в себя множество мероприятий: выставки, вернисажи, концерты классической музыки, выступления фольклорных ансамблей.

«Тамбовской области есть чем удивить даже самых искушенных гостей, поэтому повышение туристической привлекательности региона — один из приоритетов развития региона. Будем и дальше приводить в порядок дороги, чтобы люди могли с комфортом и безопасно добраться до туристических достопримечательностей, расположенных в самых отдалённых уголках», — отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.

Увидеть самую большую мечеть в Европе можно, отправившись по обновленному после реконструкции объезду села Герменчук в Чеченской Республике. Его протяженность ― 4,6 км. Дорога ведет в Шали, где находится знаменитая мечеть «Гордость мусульман» имени Пророка Мухаммеда. Сооружение вмещает до 30 тыс. человек, а прилегающая территория — до 70 тыc. Главная особенность мечети — чистый белый цвет. Для этого при строительстве использовано более 6,5 тыс. тонн мрамора. По четырем сторонам мечети стоят минареты высотой 63 м каждый, а высота купола составляет 43 м.

«Важное значение объезд Герменчука имеет и для развития туризма, так как он ведет к туристическим объектам Веденского района — спортивно-туристическому комплексу «Кезеной-Ам», а также историко-архитектурному комплексу «Хой». Также дорога ведет к почитаемому мусульманами зиярту Хеди Кишиевой», — пояснил министр автомобильных дорог ЧРАбубакар Тумхаджиев.

Росавтодор Увидеть самую большую мечеть в Европе можно, отправившись по обновленному после реконструкции объезду села Герменчук в Чеченской Республике

«Мы восхищены природой и достопримечательностями Чечни и рады, что дороги к ним год от года становятся все лучше. Мечеть «Гордость мусульман» мечтали увидеть ещё в первую нашу поездку. И вот, узнав про новую дорогу — решились добраться и сюда — очень здорово приобщиться с таким мировым святыням», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM путешественник из Барнаула Виталий Андреев.

Совершить паломничество в особо почитаемое православными верующими святое место можно по обновленнойавтодороге Сагуны — Костомарово в Воронежской области. В этом году там привели к нормативу участок протяженностью 10 км. Эта дорога — значимый для области туристический маршрут до Костомаровского Спасского женского монастыря. Именно в нем находится главная святыня — Костомаровская икона «Божией матери». На территории обители расположен уникальный храм Серафима Саровского и известная на всю страну пещера Покаяния. Спасский Костомаровский женский монастырь — самый древний из российских монастырей. Сюда приезжают люди со всех уголков страны.

«Департаментом дорожной деятельности Воронежской области ежегодно ремонтируется порядка 300 километров областных дорог, в том числе и в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Особое внимание уделяется наиболее разрушенным участкам с высокой интенсивностью движения и ведущим к социально-значимым объектам. При выборе дорожных объектов обязательно учитываются обращения граждан», — отметил куратор КУВО «Дорожное агентство» по Подгоренскому муниципальному району Владислав Усков.

В познавательную прогулку по лесному массиву можно отправиться в Гиагинском районе Республики Адыгея. Здесь располагается Гончарский Дендрологический парк имени П. В. Букреева. В этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» к нему отремонтировали подъездной маршрут — участок трассы Гончарка — Черемушкин — Келермесская. Его протяженность — 4,9 км. В дендропарке произрастает около 350 видов различных древесных растений. Широкую туристическую известность это место получило еще и благодаря парку камней — аммонитов, бережно привезенных сюда и причудливо размещенных на территории.

Росавтодор Совершить паломничество в особо почитаемое православными верующими святое место можно по обновленной автодороге Сагуны — Костомарово

«Качественное, в соответствии с нормами федеральных стандартов, исполнение ремонта в рамках дорожного нацпроекта на указанном участке региональной дороги позволит туристам с комфортом добираться до дендропарка в Гончарке», — рассказал руководитель УАД «Адыгеяавтодор» Алексей Корешкин.

Что скрывают стены самого большого в России и Европе буддийского храма можно узнать, отправившись в Элисту в РеспубликеКалмыкии. В этом году здесь приводят к нормативуучасток улицы Клыкова протяженностью 2,2 км, где и располагается центральный хурул — «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Здание храма высотой в 63 м вмещает в себе вторую по величине в России и Европе девятиметровую статую Будды. Хурул — одна из главных достопримечательностей Элисты.

Росавтодор Самый большой в России и Европе буддийский храм находится в Элисте

«За три года реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 84 регионах страны в нормативное состояние приведено более 800 участков туристических маршрутов. Их общая протяженность составила свыше 4 тыс. км. В текущем дорожно-строительном сезоне эта работа продолжится: планируется привести к нормативу еще 345 таких объектов, это 1,7 тыс. км», — прокомментировал заместитель руководителя Федерального дорожного агентстваИгорь Костюченко.

Как сообщалоИА REGNUM, в России объекты культурного наследия, природные заказники, оздоровительные курорты с каждым годом становятся доступнее благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в 2022 году благодаря реализации нацпроекта, в 84 российских регионах к нормативу приведут свыше 5,6 тыс. объектов общей протяженностью более 16,5 тыс. км.