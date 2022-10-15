Манчестер, Великобритания, 15 октября 2022, 13:00 — REGNUM 22-летний форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд ответил на вопрос, кому бы смог доверить свою жизнь.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
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«Себе, потому что я очень доверяю своим способностям. А если кому-то другому, то Марио Балотелли, потому что он лучше всех, кого я когда-либо видел. Он действительно хороший парень. Поэтому я бы доверил свою жизнь себе или ему. Кого бы я взял с собой на необитаемый остров? Кевина Де Брёйне. Он бы раздавал мне отличные голевые передачи даже там. А еще своих родителей, для того чтобы они заботились обо мне и готовили норвежскую еду», — цитирует Холанда издание Sky Sports.

На данный момент 32-летний итальянский нападающий Марио Балотелли выступает за швейцарский футбольный клуб «Сьон». Ранее футболист защищал цвета «Интера», «Манчестер Сити», Милана», «Ливерпуля», «Ниццы», «Марселя», «Брешии», «Монцы» и «Аданы Демирспор».

В текущем сезоне Эрлинг Холанд, выступая за «Манчестер Сити», принял участие в девяти турах Английской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился 15-ю забитыми мячами и тремя результативными передачами. Норвежец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Англии.