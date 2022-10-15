Новая Каховка, Херсонская область, 15 октября 2022, 12:58 — REGNUM В Новой Каховке в Херсонской области звучит третья за сутки сирена воздушной тревоги. Об этом 15 октября сообщили власти района.
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"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья», — отмечается в сообщении.
Дополняется, что работает ПВО: два воздушных взрыва.
Ранее утром системы противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке, была объявлена воздушная тревога.
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